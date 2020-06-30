IFC планирует запустить кредитование в гривне

Международная финансовая корпорация (IFC) работает над выдачей финансирования в гривне.

Об этом сообщил руководитель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Вдобавок к нашим стандартным продуктам - займам, акционерному капиталу, квази-акционерному капиталу и торговому финансированию - в рамках этого механизма мы работаем над выдачей финансирования в местной валюте по приемлемым ставкам, чтобы поддержать банковское кредитование для малого и среднего бизнеса", - сказал Пеллмар.

"Помимо этого, мы рассматриваем возможные механизмы распределения рисков в рамках Программы гарантирования малых займов, чтобы помочь распространить кредитование МСБ на те рынки, которые недостаточно обслуживаются финансовым сектором, включая, например, очень малые предприятия, МСБ в собственности женщин, недавно созданные предприятия МСБ или те, которые принимают участие в деятельности, аграрные и быстро растущие", - пояснил Пеллмар.