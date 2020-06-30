В Украину прибыл пятый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

Сегодня, 30 июня, "Укртранснафта" начала разгрузку на морском нефтяном терминале "Пивденный" танкера с нефтью для Беларуси.

Как сообщает пресс-служба компании, это уже пятый танкер, принятый с начала года в рамках договора с британской BNK (UK) Limited – дочерней компанией ЗАО "Белорусская нефтяная компания", передает БизнесЦензор.

Судно доставило 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

"После разгрузки нефть будет транспортирована по нефтепроводу "Одесса - Броды" и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода "Дружба" на Мозырский НПЗ (Беларусь)", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте-апреле в рамках соглашения с BNK (UK) Limited "Укртранснафта" приняла четыре танкерные партии нефти на МНТ "Пивденный" общим объемом около 350 тыс. тонн.