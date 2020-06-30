Shell спишет активы на $22 миллиарда из-за последствий коронавируса

Royal Dutch Shell заявила, что спишет активы на сумму до $22 млрд из-за того, что коронавирусный кризис привел к снижению спроса на нефть и газ и ослабил прогноз цен на энергоносители.

Как пояснили в компании, глобальные ограничения на поездки, призванные сдержать коронавирусную пандемию, коснулись более чем 4 млрд человек, убрав автомобили с дорог и надолго приземлив самолеты, а все это резко снизило спрос на топливо, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Компания Shell, крупнейший в мире топливный ритейлер, заявила, что ожидает падения продаж во втором квартале на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до примерно 4 млн баррелей в сутки (б/с). Это несколько выше ее предыдущего прогноза в 3,5 млн б/с.

В своем предварительном отчете, который стал доступен Reuters до намеченной на 30 июля публикации официальных итогов второго квартала, Shell сообщила, что добыча нефти и газа, как ожидается, составит в апреле-июне в среднем 2,35 млн б/с по сравнению с 2,71 млн б/с в первом квартале.

Shell, рыночная стоимость которой составляет $126,5 млрд, заявила, что во втором квартале совокупные расходы по обесценению после налогообложения составят $15-22 млрд.

Действия Shell последовали за решением BP списать со своих активов до $17,5 млрд, поскольку британский энергетический гигант вынужден реагировать на коронавирусный кризис и переходит на низкоуглеродную энергетику.

Как сообщалось, из-за эпидемии COVID-19 Shell сократила дивиденды впервые со времен Второй мировой войны и снизила расходы в 2020 году до $20 млрд с запланированных $25 млрд. К концу 2020 года компания намерена опубликовать план реструктуризации своего бизнеса.

Shell снизила ожидаемую среднюю цену на нефть марки Brent на 2020 год до $35 за баррель с $60 за баррель. Прогнозы на 2021 и 2022 годв снижены до $40 и $50 соответственно, также с $60 за баррель.

Компания заявила, что долгосрочный прогноз цен на нефть теперь составляет $60 за баррель, что сопоставимо с ожиданиями BP, которая снизила свой долгосрочный прогноз по Brent до $55 за баррель против $70 в предыдущем прогнозе. Другие конкуренты все еще имеют более оптимистические прогнозы.

Англо-нидерландская группа снизила прогноз долгосрочной рентабельности по переработке на 30% и установила долгосрочную цену на природный газ в размере $3 за миллион британских тепловых единиц.

Интегрированный газовый бизнес будет приносить Shell от $8 до $9 млрд, в то время как подразделение по добыче нефти будет - от $4 до $6 млрд. На переработку и сбыт нефтепродуктов, согласно прогнозам, придется еще от $3 до $7 млрд.

Обесценение увеличит отношение долга к собственному капиталу на 3%. В конце марта этот показатель составил 28,9%.