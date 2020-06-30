Власти Черновицкой области разрешили возобновить работу маршруток и открыть рестораны

В Черновицкой области с 1 июля будет восстановлено внутриобластное сообщение.

Соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", – сказано в сообщении.

Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов при условии, что в помещениях будут находиться не более 10 человек.

С 1 июля также откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утром 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса. В том числе в Черновицкой области за сутки подтверждены 56 новых случаев заболевания COVID-19, 2 – смерти, 13 человек выздоровели.

По данным Минздрава, по состоянию на 30 июня Черновицкая область входит в перечень регионов, где эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные ограничения.