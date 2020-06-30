НБУ назначил главу подразделения по контролю за небанковскими финансовыми учреждениями

На должность директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Национального банка Украины назначена Ольга Гурбич.

Как сообщает пресс-служба НБУ, назначение состоялось по итогам открытого отбора, передает БизнесЦензор.

Согласно биографической справке, Ольга Гурбич 15 лет работает в сфере финансовых услуг, из них – 12 лет на руководящих должностях. Последним ее местом работы был Всемирный банк. С марта 2015 года до 2019 года Ольга была членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

С 2005 по 2015 года работала в Allianz Group, одной из крупнейших финансовых групп в мире, СК "Просто-Страхование", компании "АРТ.Консалтинг", экспортном страховом агентстве "ЭКСАР" и юридическом бюро "Бондарь и Бондарь".

К обязанностям нового директора департамента относятся:

обеспечение разработки предложений к законодательным актам Украины по вопросам регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений (НФУ);

обеспечение разработки проектов нормативно-правовых и распорядительных актов Национального банка в части регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в соответствии с законодательством Украины, международными нормами деятельности и положений Европейского законодательства;

анализ состояния и тенденций развития рынков финансовых услуг;

обеспечение моделирования процессов по вопросам регулирования и надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, разработка предложений к имеющимся процессов.

В НБУ напомнили, что это новое подразделение создано в результате трансформации организационной структуры Нацбанка для обеспечения эффективного выполнения функций по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, которые НБУ получит с 1 июля от Нацкомфинуслуг в пределах проекта "сплит". С тех пор Национальный банк начнет регулировать около 1900 небанковских финучреждений.

Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений внесен в блок "Монетарная стабильность", куратором которого является заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Законодательство небанковского сектора очень давно не менялось и имеет ряд устаревших норм как в части страхования, так и относительно кредитных союзов и финансового лизинга. Для ломбардов вообще нет отдельного закона, хотя это отдельный вид бизнеса... Поэтому, первоочередной задачей нового директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений будет воплощение нашего видение эффективного и прозрачного регуляторного поля в виде наших законодательных предложений и нормативно-правовых актов НБУ", – прокомментировал назначение Сологуб.