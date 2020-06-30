Евросоюз продлил запрет на въезд для граждан Украины

Евросоюз утвердил рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на въезд для граждан ряда стран, Украина в этот перечень не вошла.

Соответствующее решение обнародовано на сайте Совета ЕС, передает БизнесЦензор.

В частности, исходя из установленных критериев, с 1 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на въезд для жителей следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай (при условии подтверждения взаимности).

Этот список стран будет обновляться каждые две недели.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для целей данной рекомендации.

Критерии для определения стран для отмены ограничений на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, а также экономические и социальные соображения.

Что касается эпидемиологической ситуации, уровень заболеваемости в таких странах не должен значительно превышать средний показатель по ЕС и демонстрировать стабильный или убывающий тренд. ЕС также будет учитывать общий ответ властей страны на COVID-19, включая тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, локализацию, лечение, а также достоверность информации.

При этом ЕС откроет въезд для определенных категорий граждан в том числе из стран "красного списка": граждан ЕС и членов их семей, владельцев долгосрочного вида на жительство в странах ЕС и членов их семей, а также для поездок, связанных с важной целью или необходимостью.

В то же время, рекомендациями предусмотрено, что страны ЕС не должны принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран в индивидуальном порядке.

Читайте также: Украинцы за 3 года "безвиза" совершили 49 миллионов поездок в ЕС

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

"По индикаторам которые устанавливаются для въезда в ЕС – количество активных больных на уровне 16 на 100 тыс. населения. Эти страны (с показателем меньше 16 активных больных на 100 тыс. населения) находятся в "зеленой зоне", и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения. То есть на сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал Степанов.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 30 июня обнаружено 706 новых случаев коронавируса.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.