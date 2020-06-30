Boeing начал испытательные полеты 737 MAX для возобновления сертификации

Boeing Co начала серию долгое время откладывавшихся испытательных полетов 737 MAX, надеясь получить одобрение на возобновление эксплуатации лайнеров, приостановленной в прошлом году после двух катастроф, и восстановить свою подорванную репутацию.

Как сообщает Reuters, пилоты Федерального управления гражданской авиации (FAA) США и Boeing 29 июня провели первый испытательный полет, продолжавшийся около трех часов, передает БизнесЦензор.

После завершения испытательных полетов FAA должно проанализировать данные тестов и утвердить новые процедуры подготовки пилотов, среди прочих рекомендаций. Регулятор вряд ли одобрит возобновление полетов лайнера раньше сентября, сообщили отраслевые и правительственные источники.

Если Boeing получит разрешение, компания может возобновить полеты 737 MAX в США до конца года.

Главная задача FAA - сертифицировать обновления системы защиты от сваливания, известной как MCAS, – с ее недоработками связывают обе катастрофы 737 MAX, а также выполнить широкий спектр полетных маневров и аварийных процедур, сообщил регулятор.

Управление сообщило, что "снимет распоряжение о приостановке полетов только после того, как мы убедимся, что самолет соответствует сертификационным стандартам".

Акции Boeing завершили торги ростом на 14,4% – до $194,49.