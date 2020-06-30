Небанковские финучреждения увеличили уплату налога на прибыль на 25%

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-мае 2020 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 1,1 млрд грн, что на 223,2 млн грн, или на 25,4%, больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на ухудшение деловой активности, вызванной карантином, совокупный размер фискальных отчислений небанковскими финучреждениями продолжает наращиваться", - подчеркнул Залетов.

Залетов также отметил, что большая часть (82,5%) налога на прибыль пришлась на страховые компании, у которых темп роста этого показателя составил 17,5%. В то же время другие финучреждения, в частности, финансовые компании, демонстрируют увеличение налоговых отчислений на 52,8%.

По мнению Залетова, поскольку небанковские финансовые учреждения являются частью критической инфраструктуры, регуляторные действия по очищению рынка небанковских финансовых услуг за пять месяцев обеспечили выведение 116 слабых и ненадежных игроков, что составило около 5% количества поднадзорных Нацкомфинуслуг субъектов.

В ходе надзорной деятельности из Госреестра финучреждений и других реестров, которые ведет Нацкомфинуслуг, было исключено 64 финансовых компании, 19 страховых компаний, 12 ломбардов, 10 лизингодателей, девять кредитных союзов, два негосударственных пенсионных фонда и один страховой брокер.

По мнению Залетова, пандемия COVID-19 повлияет на динамику предоставления небанковских финансовых услуг, поэтому необходима коррекция Стратегии развития финансового сектора до 2025 года с учетом расширения инструментов фондирования небанковских финансовых учреждений и лизингодателей, а также стимулирование спроса на услуги, ориентированные на социальные нужды населения и поддержку малого и среднего бизнеса.