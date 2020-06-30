Нацбанк разрешил получать информацию из реестра должников онлайн

Национальный банк Украины уточнил порядок предоставления физическими и юридическими лицами заявлений на получение информации из кредитного реестра Национального банка.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №88 от 25 июня, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Так, теперь заявление на получение информации из кредитного реестра может подаваться в электронной форме или на бумажных носителях.

Физическое лицо может подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личной квалифицированной электронной подписью (КЭП), юридическое лицо – КЭП своего руководителя. Лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.

В НБУ напомнили, что централизованный Кредитный реестр был создан в 2018 году. В нем накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, также имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать внесения изменений в информации.

На сегодня в кредитном регистре есть информация о более 75 тыс. должников: физических лиц (48 тыс.) и юридических лиц (27 тыс.).