"Укрзализныця" отложила повышение платы за вагоны до 1 октября

АО "Укрзализныця" с 1 июля вводит новую редакцию договора о предоставлении услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, отложив введение в действие новых ставок платы за пользование вагонами до 1 октября.

Новая редакция договора утверждена решением правления "Укрзализныци" от 19 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"В нем учтено большинство замечаний и предложений заказчиков услуг и рекомендации АМКУ. Соблюдена законодательная норма о создании равных условий для всех пользователей услуг железнодорожного транспорта", – отмечается в сообщении.

"Укрзализныця" отмечает, что ситуация на рынке свидетельствует о потере компанией монопольного положения на рынке вагонов. Так, собственный парк вагонов компании уже составляет около 50% от общего количества на рынке, а по некоторым видам – ​​менее 35%.

"Таким образом, условия рынка свидетельствуют, что он является конкурентным, а у заказчика услуги есть право свободного выбора поставщика услуги по подаче вагонов. Ни действующий, ни новый договоры не навязывают заказчикам услугу использования вагонов собственности АО "Укрзализныця", которую заказчики могут выбрать исключительно на добровольных условиях", – подчеркивается в сообщении.

В то же время компания по рекомендациям АМКУ отсрочила введение в действие новых ставок платы за пользование вагонами до 1 октября, учитывая экономическую ситуацию в стране.

"Укрзализныця" также согласилась на значительные уступки в пользу рынка по применению свободных тарифов с 1 октября:

не будет начисляться компенсация расходов на перевозку в пустом состоянии собственного вагона перевозчика после "двойных операций" (нагрузка сразу после выгрузки);

при определении платы за использование собственных вагонов перевозчика при перевозке в международном сообщении маршрутных поездов будет применяться скорость 320 км/сутки (сейчас такая скорость применяется при перевозке во внутреннем сообщении);

предусмотрена скидка 25% к плате за пользование для вагонов, принимаемых к перевозке в составе маршрутной отправки.

Кроме того "Укрзализныця" ввела "голландские" аукционы и "долгосрочные" договоры, которые позволяют грузовладельцам получать услуги по использованию вагонов по прогнозируемым ценам.