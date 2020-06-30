Зеленский поддержал введение налога на выведенный капитал, – Саакашвили (обновлено)

Президент Владимир Зеленский поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом на брифинге заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания этого органа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

"Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента", – подчеркнул глава исполкома Совета реформ.

На заседании Национального совета реформ была представлена ​​предварительная версия законопроекта о налоге на выведенный капитал, передает пресс-служба президента.

"Любую реформу, если вы не готовы внедрять, – не надо ее трогать. Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите – и все. Если он улучшает жизнь людей – надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", – цитирует пресс-служба Зеленского.

Сообщается, что после детального обсуждения участники заседания договорились продолжить работу над этим законопроектом для его совершенствования.

Саакашвили также заявил, что Нацсовет реформ поддержал реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов.

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26-15-19 документов будут всего два (инвойс и транспортный документ, – ред.). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, код выпуска и так далее", – сказал глава исполкома Нацсовета.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении агентства, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а к "зеленому" и "красному" коридорам добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).

Среди других предложений – криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет по обычным товарам и до 7 лет – по подакцизным), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин. Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого замминистра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.

Как сообщалось, ранее Министерство финансов представило Концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий в отдельных областях вместо введения налога на выведенный капитал.

"Принимать модель налога на выведен капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей.