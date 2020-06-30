Таиланд снимает 1 июля запрет на международное авиасообщение

Таиланд с 1 июля снимает ряд ограничений для выполнения международных рейсов, страну смогут посетить деловые и медицинские туристы.

Об этом сообщили в пресс-службе туристического управления Таиланда (ТАТ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) сообщило, что с 1 июля отменит запрет на международные рейсы. Запрет на въезд снимается для иностранцев, прибывающих с деловыми целями, студентов вузов королевства и их опекунов. Те граждане иностранных государств, которые нуждаются в лечении в Таиланде, смогут посетить страну по специальному медицинскому приглашению. Однако они не смогут проходить лечение при признаках COVID-19", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в страну будет разрешено въехать лицам, имеющим разрешения на работу, вид на жительство в Таиланде или супругу или супруга - подданного королевства. Также ограничения снимаются для граждан Таиланда, которые находились в другой стране, лиц, работающих в дипломатических миссиях, консульских учреждениях, международных организациях, представителей правительств и иностранных правительственных учреждений, а также членов их семей.

"Порядок СААТ допускает исключения для государственных или военных самолетов, грузовых и репатриационных рейсов, самолетов с гуманитарной и медицинской помощью, а также для воздушного транспорта, осуществляющего аварийную посадку", - добавили в ТАТ.

По словам директора московского офиса ведомства Аномы Вонгйяй, точные даты открытия международного сообщения для других категорий граждан пока не известны.

Как отметили в пресс-службе ТАТ, сотрудники аэропортов и авиакомпаний должны строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры и меры по надзору, профилактике и борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, принятые Минздравом Таиланда.