Дефицит платежного баланса в мае сократился в 2 раза, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в мае 2020 года сведен с дефицитом $353 млн, что в 2,1 раза меньше, чем в мае 2019 года ($749 млн).

Такие предварительные данные сообщил Национальный банк Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Согласно данным НБУ, профицит текущего счета платежного баланса в прошлом месяце составил $1,4 млрд, при этом в мае прошлого года дефицит показателя составлял $136 млн. Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в апреле 2020 года сведен с профицитом $716 млн, тогда как в апреле 2019 года дефицит составлял $46 млн.

Автор: Галина Ялівець