Фонд гарантирования продал ипотечные кредиты "Дельта Банка" на 1 миллиард с дисконтом 95%

Фонд гарантирования вкладом физических лиц 24 июня продал несколько пулов активов "Дельта Банка", в которые вошли права требования преимущественно по ипотечным кредитам общим объемом задолженности 1,1 млрд грн.

В частности, портфель кредитов на 298 млн грн за 15,2 млн грн выкупило ООО "Консалт Солюшенс", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Покупателем пула объемом 272 млн грн за 13,9 млн грн стало ООО "ФК "Депт Финанс".

Пулы на 288 млн грн за 12,7 млн грн и на 249 млн грн за 11,4 млн грн выкупило ООО "ФК "Инвест-Кредо".

Согласно данным в едином госреестре юрлиц, размер уставного капитала "Консалт Солюшенс" составляет 10 млн грн, конечным собственником является Мухамед Ших.

Размер уставного капитала финкомпании "Инвест-Кредо" – 5 млн грн, акционеры – Александр Пархоменко, Людмила Борисенко и АО "Закрытый недиверсифицированный Венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Монтана".

Размер уставного капитала финкомпании "ДЕПТ Финанс" – 5 млн грн, акционеры – Игорь Полховский и Александр Полховский.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на "голландских" аукционах 17 июня продал права требования "Дельта Банка" к физлицам по ипотечным, авто- и беззалоговым кредитам на общую сумму 827 млн за 39 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.