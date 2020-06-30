Зеленский поддержал создание службы финансовых расследований, – Саакашвили
Об этом на брифинге заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания этого органа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал Саакашвили.
По его словам, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств.
"Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора", – добавил глава исполкома.
Саакашвили также сообщил, что Зеленский выступает с инициативой создания КиевСити – финансового центра в столице страны.
По словам главы исполкома Нацсовета рефом, речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов.
"Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест", – отметил Саакашвили.
По его словам, на заседании Нацсовета также был проведен вопрос инвестиционных нянь.
"Мы, наконец-то, увидим этих нянь, которые не будут выглядеть как красивые девушки, а будут выглядеть, в основном, как мужчины вроде нас с Александром (заместитель Саакашвили Ольшанский, – ред.)", – сказал Саакашвили.
Он уточнил, что инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решить проблемы бизнеса на уровне президента, премьер-министра, главы его офиса и Нацинвестсовета, чтобы "забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать".
Как сообщалось, по словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский также поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.