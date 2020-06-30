Зеленский поддержал создание службы финансовых расследований, – Саакашвили

Президент Владимир Зеленский в рамках мер по поддержке экономики страны принял решение о замене всех правоохранительных подразделений, занимающихся экономическими преступлениями, единым органом финансовых расследований.

Об этом на брифинге заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания этого органа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал Саакашвили.

По его словам, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств.

"Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора", – добавил глава исполкома.

Саакашвили также сообщил, что Зеленский выступает с инициативой создания КиевСити – финансового центра в столице страны.

По словам главы исполкома Нацсовета рефом, речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов.

"Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест", – отметил Саакашвили.

По его словам, на заседании Нацсовета также был проведен вопрос инвестиционных нянь.

"Мы, наконец-то, увидим этих нянь, которые не будут выглядеть как красивые девушки, а будут выглядеть, в основном, как мужчины вроде нас с Александром (заместитель Саакашвили Ольшанский, – ред.)", – сказал Саакашвили.

Он уточнил, что инвестняни будут сопровождать инвестиции и смогут решить проблемы бизнеса на уровне президента, премьер-министра, главы его офиса и Нацинвестсовета, чтобы "забрать у местных рэкетиров от государства возможность все портить и останавливать".

Как сообщалось, по словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский также поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал.