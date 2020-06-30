Facebook анонсировал новые инструменты монетизации контента для блогеров

Корпорация Facebook представила новые инструменты для монетизации блогов.

Об этом говорится в блоге компании, передает БизнесЦензор.

Также соцсеть ввела внутреннюю валюту - "Звезды" - с ее помощью пользователи смогут покупать и отправлять "Звезды" в комментариях к прямой трансляции. Блогеры смогут устанавливать цель на "Звезды" - она будет отражаться поверх трансляции. Соцсеть также упростила управление "Звездами" с помощью автоматических благодарственных открыток и других инструментов в Creator Studio.

Появились новые форматы рекламы в видео: теперь монетизировать можно и короткие видео длительностью от 60 до 180 секунд с помощью баннера или постролла.

Также станет доступна реклама во время стримов - например, в виде объявления в середине стрима будет появляться на главном экране видеоплеера, а трансляция будет продолжаться в углу в окне поменьше.

Также Facebook работает над увеличением выплат создателям видео в Watch. Например, тестирует продолжение просмотра в Watch только после показа короткой рекламы.

Кроме того, теперь соцсеть позволит блогерам продвигать и монетизировать прямые трансляции, предоставляя зрителям платный доступ.