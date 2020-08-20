Владелец группы ОККО оформляет покупку Херсонской нефтеперевалки Курченко (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения АО "Концерн Галнафтогаз" (группа "ОККО") доли в уставном капитале ООО "НАФТА-трансшипмент".

Об этом сообщает пресс-служба Комитета, передает БизнесЦензор.

"При определенных условиях, в результате концентрации возможно усиление власти группы "ОККО" на рынках хранения, оптовой, розничной торговли бензинами и дизельным топливом. В то же время транзакция может создавать барьеры для входа на указанные рынки других субъектов хозяйствования", – отмечается в ообщении.

В связи с этим АМКУ собирает отзывы заинтересованных сторон до 19 сентября.

Как сообщалось, львовская ООО "НАФТА-трансшипмент" до января 2020 года носило название "Варуна-Вест". В ноябре 2019 года эта фирма стала покупателем Херсонского нефтеперевалочного комплекса за 200 млн грн. Он был выставлен на продажу в рамках исполнительного производства по взысканию долга "Реал Банка" беглого Сергея Курченко по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в 2013 году.

Отметим, что до конца июня 2019 года владельцем "Варуна-Вест" в госреестре было указано ООО "ОККО Ритейл" Виталия Антонова. Однако затем она была переоформлена на нескольких львовян через ООО "КУА "Актив".

Однако после проведения аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса "Галнафтогаз" отрицал свою причастность к покупке актива.

Связанные с КУА "Актив" Ивана Коцьо, Анатолия Гурского, Игоря Таранского и Богдана Куспися ООО "Агроче Плюс" и "Интерэнерготрейд" ранее засветились в качестве крупнейших доноров кампании Владимира Зеленского на президентских выборах, влив в его избирательный фонд по 3 млн грн.

"Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. По состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет Европейский банк реконструкции и развития.