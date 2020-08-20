Количество официально безработных почти вдвое превышает прошлогодний уровень, – Служба занятости

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба занятости, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тыс. на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

В частности, в апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тыс., в июле – 68 тыс.

По данным Службы занятости, за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них – 168 тыс. безработных. В том числе в июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше чем в июне, и на 40% (или на 18 тысяч) больше, чем в апреле текущего года.

По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных.

Кроме того, на 20 августа в центры занятости подано более 220,5 тыс. пакетов документов (из них – 192,6 тыс. –от физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами), на получение помощи по частичной безработице (составляет до 4723 грн в месяц), по ним принято 202 тыс. положительных решений для оказания финансовой помощи 365,6 тыс. работников (из них почти 179 тыс. – ФЛП).

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на смог выполнить обещание создать 500 тысяч рабочих мест в мае 2020 года для потерявших работу из-за карантина, однако продолжает работать в этом направлении.