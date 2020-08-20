Предложение Зеленского повысить "минималку" обойдется бюджету в 3 миллиарда, – Минфин

Инициатива президента Владимира Зеленского о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября обойдется государственному бюджету в 3 млрд грн за три месяца, а также приведет к увеличению налоговой нагрузки.

Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил в интервью espreso.tv, передает БизнесЦензор.

"Повышение до 5000 грн минимальной зарплаты – это всего лишь 277 грн по отношению к нынешней, на 3 месяца стоит 3 млрд грн. И это только по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета", – сказал Улютин.

Замминистра отметил, что повышение минимальной зарплаты также позволит собрать дополнительные средства для покрытия дефицита Пенсионного фонда и увеличить отчисления в местные бюджеты.

"На самом деле вопрос повышения с 1 сентября заработной платы минимальной обсуждается уже довольно давно. Эта инициатива президента просчитывалась, и поэтому не выходила в целом. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, – президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5000 минимальной заработной платы с 1 сентября", – добавил заместитель министра.

Как сообщалось, в начале августа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект №3963 о повышении минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5 000 грн с сентября.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это позволит повысить покупательский спрос, а также увеличит отчисления налогов и взносов в госбюджет и Пенсионный фонд.

Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году из-за карантинных ограничений в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.