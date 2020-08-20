Кабмин согласовал назначение нового руководителя авиапарка Зеленского

Кабинет министров согласовал кандидатуру Анатолия Мазуренко на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжение Кабмина №1020-р от 19 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно поданной декларации за прошлый год, Мазуренко работал исполнительным директором ООО "Авиакомпания "Аэроджет", совладельцем которой и являлся. Его зарплата на этой должности за год составила 58,2 тыс. грн, еще 184,4 тыс. грн он получил в виде пенсии.

В то же время Мазуренко указал, что хранит наличными 910 тыс. грн, $185 тыс. и 26 тыс евро. Он также является бенефициарием ООО "Петролеум газ лоджистикс".

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Как сообщалось, с августа 2018 года генеральным директором Государственного авиационного предприятия "Украина" был назначен Андрей Мазур.

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании, однако после выборов передумал.