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Кабмин сменил главу крупнейшего порта Украины

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Кабмин сменил главу крупнейшего порта Украины
Кабинет министров на заседании 19 августа согласовал назначение временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный" заместителя главы предприятия по экономике и финансам Сергея Ковшара.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

С ноября 2019 года и.о. директора ГП "МТП "Южный" был Александр Олийник, который до этого с 2013 года возглавлял госпредприятие "Мариупольский морской торговый порт".

Согласно биографии на сайте порта, Секргй Ковшар в 2015-2016 годах работал замдиректора в госпредприятии "Биостимулятор" ПАО "Укрмедпром", в 2011-2013 годах был заместителем директора КП "Теплоснабжение города Одесса".

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Как сообщалось, госпредприятие "Морской торговый порт "Южный" в 2019 году перевалило 15,15 млн тонн грузов, что на 23% выше показателя грузоперевалки за 2018 год.

ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Пивденный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

Автор: Михайло Орлюк

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