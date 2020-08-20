Государство не может обеспечить полностью бесплатную медицину, – Зеленский

Государство не может полностью профинансировать все медицинские услуги для граждан, поэтому часть из них может быть платной.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с персоналом Херсонской городской клинической больницы, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, медики в общении с президентом затронули вопросы формирования более четкого перечня услуг, предоставляемых гражданам. Глава государства согласился с тем, что это необходимо сделать.

"Нет ничего страшного, если ты честно говоришь человеку, что это бесплатно, а это – извини, пока такая ситуация и на это надо тратить деньги. Люди должны это понимать, и так должно быть, а не рассказывать басни, что у нас все бесплатно, а потом не все услуги людям предоставляем", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что реформа медицинской отрасли сейчас фактически на самом старте, и добавил: власть делает все, чтобы исправить ситуацию.

"Мы честно сказали, что медики в стране есть, а медицина – большая проблема. Медики у нас замечательные, а медицины ни технически, ни по условиям, ни по уровню заработной платы у нас нет. Мы в начале всех этих действий и хотим сделать действительно нормальную медицину", – сказал президент.

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Как сообщалось, Верховная Рада в октябре 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

При этом ко второму чтению из законопроекта были изъяты предложенные Минздравом нормы о введении сооплаты медицинских услуг, когда государство покрывает стоимость их оказания только частично, а остаток суммы доплачивает пациент