Нацбанк считает преждевременным снижение цели по инфляции ниже 5%

Снижение инфляционной цели Национального банка Украины (НБУ), которая на данный момент установлена на уровне 5%, в ближайшее время может быть преждевременным.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В НБУ напомнили, что инфляционная цель НБУ на уровне 5% установлена ​​лишь пять лет назад и только в прошлом году она была достигнута.

"Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, то есть их опасения относительно будущих цен, центральные банки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет. Если в течение этого времени центральный банк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики", – отмечается в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что повышение инфляционной цели также может негативно отобразиться на развитии экономики.

"Потому что нет ни одной успешной страны, которая имела бы стабильно высокую инфляцию. История уже не раз доказывала, что двухзначная инфляция плохо влияет на ключевые показатели социально-экономического развития", – сказано в сообщении.

"В развитых странах инфляционные цели обычно составляют около 2%. В развивающихся, они несколько выше, ведь надо больше стимулировать экономику, чтобы догонять развитые страны. Это обычно 3-5%. Поэтому НБУ имеет сравнительно высокую цель инфляции, повышать которую нет смысла", – добавили в НБУ.

Ранее глава Совета НБУ отмечал необходимость установления инфляционной цели НБУ совместно с Кабмином.

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Как сообщалось, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко неоднократно заявлял о необходимости ускорить рост цен, называя "катастрофическим" низкий уровень инфляции.

Петрашко заявлял, что Нацбанк своей излишне жесткой монетарной политикой в ущерб экономике ограничивает инфляцию и прогнозирует ее по итогам года на уровне 6%, тогда как заложенный в госбюджет прогноз Минэкономики составляет 11,6%.

В свою очередь в НБУ подчеркивали, что мозиция Минэкономики о необходимости разгона инфляции выше целевого коридора несет угрозу неконтролируемого роста цен и ударит по самым незащищенным слоям населения, а также не позволит снижать ставки по кредитам.