Порт "Ольвия" передан в концессию компании из Катара

Министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Только что в онлайн-режиме в присутствии министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти передан в концессию второй морской порт в Украине – специализированный порт "Ольвия" в Николаеве", – сообщил министр.

Криклий напомнил, что катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", – заявил Криклий.

Согласно условиям концессионного договора, ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Кроме того, около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

При этом концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год и гарантировать занятость трудового коллектива на протяжении первых 6 лет.

По данным Криклия, QTerminals планирует строительство новых объектов недвижимости в порту зернового терминала и универсального перегрузочного комплекса.

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Как сообщалось, в январе QTerminals выиграла конкурс на концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия" сроком 35 лет.

Согласно условиям конкурса украинский бюджет получит ежегодные концессионные платежи в размере 82 млн грн, компания также обязуется инвестировать в инфраструктуру порта 3,4 млрд грн за 5 лет и вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевщины 80 млн грн.

QTerminals является ведущим портовым оператором Катара и осуществляет деятельность по управлению морскими терминалами в крупнейшем порту Катара – Хамад.