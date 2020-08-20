Египет ввел обязательное тестирование на коронавирус для туристов из Украины

Египет с 1 сентября начнет требовать от всех путешественников, прибывающих в страну, негативный результат лабораторного анализа полимеразной цепной реакции (ПЦР) на коронавирус.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Мостафа Мадбули, передает БизнесЦензор со ссылкой на Ahram Online.

По словам главы египетского правительства, такое решение было принято из-за увеличения количества случаев инфицирования в некоторых странах.

"Мы очень заботимся о здоровье прибывающих в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", – сказал Мадбули.

Несколько дней назад Египет уже обязал путешественников, за исключением египтян, предъявлять сертификат с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.

Сейчас иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных египетских региона с самыми низкими показателями заражения коронавирусом – Южный Синай, Красное море и Матрух.

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Правительство страны разрешило возобновить работу около 600 отелей, которые соответствуют протоколам безопасности, с пониженной заполняемостью на 50% в попытке возродить ключевой туристический сектор страны, который сильно пострадал от вирусных ограничений.

Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля, закрыв свое воздушное пространство в марте из-за пандемии.

С 1 июля Хургаду и Шарм-эль-Шейх уже посетили более 100 тысяч туристов, сообщило Министерство древностей и туризма Египта. По данным ведомства, туристы в основном приезжают из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.