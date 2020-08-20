Перелеты Зеленского и Шмыгаля обойдутся бюджету в 68 миллионов

С начала 2020 года Государственное управление делами (ГУД) и Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина заказали государственному авиационному предприятию "Украина" услуги нерегулярных авиаперевозок делегаций во главе с президентом и премьер-министром на общую сумму 67,62 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Контракт между ГУД и авиапредприятия "Украина" предусматривает, что перелеты делегаций во главе с президентом Владимиром Зеленским обойдутся в 55,67 млн грн. Из них 44,07 млн грн заложено на международные перелеты и 11,55 млн за перелеты президента внутри страны.

Как отмечает издание, это на 15% процентов дешевле контракта, который ГУД заключило в 2018-м году при президенте Порошенко на 64,78 млн грн.

В 2015 году авиаперелеты президента обошлись в 33,8 млн грн. Годом ранее, в первый год президентства Порошенко, ГУД заказало "Украине" авиаперелеты на 8,01 млн грн. Это было значительно дешевле чем во времена Виктора Януковича. Тогда Госуправления делами заказывало авиауслуги на сумму 23,59 млн грн в 2013 году, 31,7 млн грн в 2012 году и 47,59 млн грн в 2011 году.

Контракт с "Украиной" на услуги воздушных перевозок премьер-министра в этом году предусматривает 12 млн грн. Это на три миллиона меньше, чем в 2019 и 2018 годах.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.