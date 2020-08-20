Мининфраструктуры объявило тендер на подготовку концессии паромной переправы в Черноморске

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на отбор консультантов для подготовки технико-экономического обоснования и конкурсной документации по проекту концессии железнодорожно-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины", связанного с этим комплексом.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в конкурсной документации, размещенной на портале государственных электронных торгов ProZorro 20 августа, ожидаемая стоимость консультационных услуг - 22,901 млн грн.

Сумма тендерного обеспечения по торгам - 250 тыс. грн, минимальный шаг понижения цены - 50 тыс. грн. Конечный срок подачи тендерных предложений - 25 сентября 2020 года.

"Именно сегодня, в день подписания второго концессионного договора в морском порту "Ольвия". мы начинаем новый концессионный проект паромной переправы в порту Черноморска. В рамках этой концессии планируем привлечь инвестиции в размере от 150 млн грн, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта. Это строительство нового паркинга для грузовиков и терминала для пассажиров и водителей, а также станции техобслуживания для подготовки к продаже автотехники, замена асфальта и установка системы видеонаблюдения на открытых складах, ремонт подъемного моста и тому подобное. Ожидаем к концу этого года разработать и согласовать ТЭО, чтобы уже в следующем году объявить концессионный конкурс", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого, по его словам, уже шесть участков дорог общей протяженностью 1500 км отобраны для потенциальных пилотных проектов государственно-частного партнерства. Размер инвестиций достигнет около $2 млрд.

Также завершено пре-ТЭО трех аэропортов, и ЕБРР готов рассмотреть возможность финансирования разработки ТЭО.

Железнодорожно-паромный комплекс ГП "МТП" Черноморск "находится в пятом терминале порта и включает три объекта - причалы №26, №27 и №28. Их годовая мощность составляет около 4,5 млн тонн груза в железнодорожных вагонах, а также 35 тыс. грузовых и 250 тыс. легковых автомобилей.

Терминал является уникальным, так как сочетает возможности перевалки железнодорожных вагонов и автотранспорта, и является единственным таким терминалом в Украине и одним из крупнейших терминалов подобного типа в Черном море.

Терминал не имеет специализации на перевалке отдельных товарных групп. Его грузопоток является диверсифицированным и в основном состоит из вагонов, грузовиков, контейнеров и автомобилей.