Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в организации схемы по завладению месторождением газа

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказал детективам НАБУ в удовлетворении ходатайства об избрании бывшему директору и совладельцу "Аркона Газ-Энергия" Игорю Мичку меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, вместо этого следственный судья применил к подозреваемому круглосуточный домашний арест, передает БизнесЦензор.

Кроме этого на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе он должен сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, в начале августа детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, благодаря которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получило право на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения в Полтавской области по искусственно заниженной стоимости.

По данным следствия, в результате государство недополучило 196,8 млн грн, которые компания должна была бы уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами.

По данным программы "Схемы", подозрения вручены бывшему совладельцу и директору "Аркона Газ-Энергия" Игорю Мичку, бывшему заместителю директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института Олегу Зурьяну, бывшей заведующей сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ Людмиле Кучме, эксперту Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директору ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз" Владимиру Щербине, представителям ООО "НПФ "Проект-Нафтогаз" Юрию Ильницкому и Вадиму Купчику.

СМИ связывали компанию "Аркона Газ-Энергия" с окружением бывшего президента Петра Порошенко.

В марте 2020 года нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. (позже переименована в Enwell Energy) Вадима Новинского объявила о покупке за $8,63 млн ООО "Аркона Газ-Энергия", которое владеет лицензией на исследовательско-промышленную разработку Свистунивско-Червонолуцского газоконденсатного месторождения в Полтавской области.