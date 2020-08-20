Строительная инспекция вновь отказалась выдать разрешение для нового ЖК Вавриша на Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) вновь отказала ООО "Сага 18" в выдаче разрешения на выполнение строительных работ на объект "Завершение строительства делового центра (новое строительство) по ул. П. Сагайдачного, 18, в Подольском районе Киева (корректировка)".

По данным инспекции, отказ был выдан 14 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Заявление на выдачу разрешения "Сага 18" подала 30 июля.

Среди причин отказа ГАСИ указала, что застройщик не предоставил согласия владельцев домов, к которым осуществляется блокирование, а также согласования Министерства культуры в соответствии с требованиями исходных данных на строительство и письмом Минкульта.

Кроме того, ГАСИ отметила, что высотность и этажность здания превышает нормы (согласно градостроительным условиям и ограничениям высота дома должна была составлять 12 м (3 этажа), а фактически возросла до 17,3 м (3 этажа и мансарда).

Застройщик также не обеспечил проезд со всех сторон к общественному семиэтажному зданию, а тупиковый проезд не обеспечен площадкой для разворота пожарной техники, объект строительства также не обеспечен необходимым количеством мест для парковки.

Напомним, "Сага 18" с осени прошлого года пытается получить в ГАСИ разрешение на строительство по ул. Сагайдачного, 18. Согласно информации официального сайта ГАСИ, в октябре-декабре 2019 года рассмотрение документов Инспекцией останавливалось по заявлению застройщика, а в январе 2020 года в выдаче разрешения было отказано.

После этого "Сага 18" еще трижды обращалась в ГАСИ в 2020 году, и рассмотрение вновь останавливали по заявлению фирмы. И 14 августа она снова получила отказ.

Сейчас у застройщика есть только декларации о начале выполнения работ по строительству старого проекта делового центра, градостроительные условия и ограничения (ГУО) на который КГГА выдала еще в 2014 году.

После этого в марте 2019 года "Сага 18" получила новые ГУО, разработала новый проект, провела его экспертный отчет, и дальше должна была получить разрешение ГАСИ на строительные работы. Однако, это разрешение до сих пор не получила.

На собственном сайте и на сайтах по продаже жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс. Однако, согласно градостроительным условиям и ограничениям, застройщик возводит деловой центр.

В конце июля этого года застройщик открыл уличную часть Saga City Space.

ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрыты недиверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Овсий – юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development.