Зеленский поручил Минобороны закупить три причала для загрузки госпредприятия работой

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству обороны закупить три причала для загрузки заказами госпредприятия.

Об этом Зеленский заявил в Херсоне во время посещения государственного завода "Паллада" ГК "Укроборонпром", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время визита президента гендиректор "Паллады" Валерий Маломан сообщил, что, несмотря на то что предприятие государственное, оно почти не имеет госзаказов и самостоятельно ищет покупателей продукции. В то же время в мире такие производства получают поддержку со стороны государства – кроме заказов предоставляются льготные или долгосрочные кредиты, компенсации стоимости конструкторских работ и др.

Зеленский согласился с тем, что государственные предприятия должны иметь государственную поддержку и заказы.

"Все, что позволит поддержать предприятия и обеспечить работой людей, – мы поддерживаем", – сказал президент.

После этого Зеленский позвонил заместителю министра обороны Александру Миронюку, в ходе разговора они договорились, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа на три причала, и уже в сентябре контракт будет подписан.

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Как сообщалось, год назад президент Владимир Зеленский заявляил, что поддерживает масштабную приватизацию, поскольку государству не нужны непрофильные активы, оно должно обеспечивать условия для работы бизнеса.

Госпредприятие "Паллада" строит различные по назначению и грузоподъемности доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн. Более 90 доков, построенных на предприятии, помимо Украины, успешно работают в разных государствах: Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и др.