"Уманьпиво" начала экспорт продукции в Китай

Пивоварня "Уманьпиво" ​​начала экспорт своей продукции в Китай. 19 августа состоялась отгрузка первой партии.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Сегодня отгрузили первый из четырех контейнеров, а это более 31 тыс. бутылок продукции. Экспортируем на Дальний Восток "Медовое", "Пшеничная", "Waissburg Lager", "Waissburg Red Ale", "Waissburg Blanche". Учитывая высокий спрос Китая, мы заинтересованы в расширении экспорта на этот рынок ", - рассказал СЕО компании "Уманьпиво" Игорь Кисиль.

Как сообщается, это уже четвертое экспортное направление, открытое компанией в течение этого года.

Кроме Китая, в 2020 году компания начала экспорт в Беларусь, Казахстан и Уругвай.

Всего пивоварня экспортирует свою продукцию более чем в 10 стран мира, в том числе в Израиль, Польшу, Молдову, Германию и другие.

Пивоварня "Уманьпиво" ​​- украинский производитель пива, сидра, кваса и лимонада. Это одна из старейших пивоварен Украины, основанная в 1878 году.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей конечными бенефициарами ООО "Уманьпиво" являются Игорь и Мария Кисиль.