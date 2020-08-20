Авиакомпания Air Astana возобновила рейсы из Казахстана в Украину

Авиакомпания Air Astana возобновила выполнение рейсов из столицы Казахстана Алматы в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь", передает БизнесЦензор.

Авиакомпаниям будет выполнять рейсы маршруту Киев-Алматы трижды в неделю – по средам, субботам и воскресеньям.

Air Astana – совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).