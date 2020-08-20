АМКУ обнаружил признаки сговора на тендерах на строительство моста на Троещину

Административная коллегия Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины открыла дело по признакам сговора в ходе тендера на строительство столичного Подольско-Воскресенского мостового перехода на общую сумму около 100 млн грн.

Об этом сообщил глава отделения Алексей Хмельницкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Админколлегией Северного межобластного территориального отделения АМКУ (в прошлом - Киевское областное территориальное отделение АМКУ) возбуждено дело по признакам сговора на торгах по строительству "Подольского моста" на общую сумму около 100 млн грн. В частности, специалисты отделения обратили внимание на процедуры государственных закупок по выполнению проектных работ и строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве, в частности, при участии ООО "Форма" и ООО "Иинвестиционно-строительная компания "Укрбуд" в 5 закупках, проводимых КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", – написал Хмельницкий.

Отделением, в частности, установлена совокупность обстоятельств, а именно:

представление своего предложения для участия в процедуре закупки одной компанией с IP-адреса, принадлежащего "сопернику", совместном использовании IP-адресов для отчетности в органы ГНС;

совместное использование IP-адресов для управления счетами,

неснижение участниками своих ценовых предложений во время участия в отдельных процедурах,

одновременное пребывание одного физического лица в трудовых отношениях с участниками, представление участниками тендерных предложений в один день, синхронность действий участников при получении банковских гарантий.

"То есть типичный набор действий, которые могут свидетельствовать о нежелании честно конкурировать и обмен информацией между указанными компаниями. Конечно, планируем обратиться за помощью в расследовании и в правоохранительные органы", – отметил Хмельницкий.

Он также добавил, что весной 2020 году в АМКУ уже было открыто дело по признакам антиконкурентного сговора при проведении тендерных процедур между генподрядчиком строительства упомянутого моста компании "Эко-Строй-Трейд" и ООО "Форма" на общую сумму более 4 млрд грн. Сейчас идет сбор доказательств .