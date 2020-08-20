Падение сельхозпроизводства замедлилось в июле до 6%, – Госстат

Падение производства сельскохозяйственной продукции в Украине в июле 2020 года замедлилось к аналогичному месяцу 2019 года до 5,8% с 40,6% в июне.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в целом за январь-июль текущего года спад в украинском АПК замедлился до 11,2% с 18,7% по итогам шести месяцев.

Как сообщалось, в 2019 году производство сельскохозяйственной продукции в Украине выросло на 1,1% после скачка на 8,1% в 2018 году и спада на 2,2% в 2017 году.