Пассажироперевозки с начала года сократились на 42%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-июле 2020 года перевезли 1,442 млрд пассажиров, что на 41,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-июле 2020 года составил 27,2 млрд. пасс. км, что на 56,2% меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-июле воспользовалось 38,5 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 58,2% меньше к январю-июлю годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 617,9 млн пассажиров (на 41,5% меньше).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 69% – до 2,4 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в первом полугодии трамваями воспользовалось 237,9 млн пассажиров (сокращение на 33,9%), метрополитеном – 214,5млн (сокращение на 47,8%), троллейбусами – 330,4 млн (сокращение на 39,7%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 75,3% и составила около 100 тыс. человек.