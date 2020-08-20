На станции метро "Вокзальная" в Киеве завершен ремонт эскалатора

Станция "Вокзальная" метрополитена Киева заработала в обычном режиме после завершения внепланового ремонта эскалатора, который закончили на 4 дня раньше предусмотренного срока.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook, передает БизнесЦензор.

В то же время, как сообщается, плановый капитальный ремонт эскалаторов продолжается на станциях "Золотые ворота" и "Майдан независимости". Все они будут исправлены поочередно.

"Стоит обратить внимание, что в августе 107 раз эскалаторы останавливались ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров по неосторожности. Еще 58 раз - из-за попадания посторонних предметов (монет, каблуков, одежды). 27 остановок оборудования пассажиры сделали без необходимости", - также отмечается в сообщении.

Всего в столичной подземке работает 122 эскалаторы. Самый длинный из них - на станции "Крещатик" - имеет 743 ступеньки.