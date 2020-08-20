Airbnb подала заявку на проведение IPO
Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.
Этот шаг говорит о частичном восстановлении туристической индустрии после удара, нанесенного пандемией коронавируса.
В июле Airbnb Inc. сообщила, что пользователи заказали более 1 млн ночей в один день, впервые с 3 марта.
Компании могут конфиденциально подавать заявки на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Заявка будет обнародована ближе к моменту листинга, если Airbnb продолжит реализацию плана.
Количество предлагаемых акций и оценка стоимости компании еще не определены, говорится в заявлении Airbnb.
Airbnb не назвала сроков завершения первичного публичного размещения акций. Компания планирует провести листинг до конца года, сообщает источник, знакомый с ситуацией, предупреждая, что это зависит от состояния рынка.
Airbnb приостановила маркетинг до конца года и сократила около 25% своей рабочей силы из-за пандемии коронавируса.
Airbnb в апреле также привлекла $2 млрд долга от инвесторов, которые оценили компанию в $18 млрд, что значительно ниже внутренней оценки Airbnb в $26 млрд в начале марта.
Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc являются ведущими консультантами по этому IPO.