Завтра после ремонта открывается столичный фуникулер

21 августа в 12:00 фуникулер в Киеве откроется после планового ремонта.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, передает БизнесЦензор.

"Во время планового ежегодного ремонта фуникулера специалисты провели ремонтные работы в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. Также были заменены колеса вагонов и частично обшивка. Еще одна важная составляющая ежегодного ремонта - проверка систем безопасности. Вагоны успешно прошли статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - отметил Густелев.

В фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.

Как сообщалось, киевский фуникулер остановили на ремонт 3 августа.