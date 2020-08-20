Рядом с киевскими школами установят почти полтысячи велопарковок, – КГГА

До начала учебного года в Киеве установят почти полтысячи велопарковок на территории школ.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Валентин Осипов, передает БизнесЦензор.

"К началу учебного года завершим установления велосипедных стоек возле столичных школ. На сегодня 215 велостоек установлены на территории 68 учебных заведений. Работы активно продолжаются и до 1 сентября еще 81 столичную школу оборудуем местами для велосипедов. Таким образом общее количество велостийок возле школ и гимназий увеличится до 485", - сказал Осипов.

В КГГА напомнили, что этим летом продолжается установка парковочных велосипедных стоек вблизи учреждений культуры, образования, здравоохранения, объектов транспортной инфраструктуры, в парках и скверах Киева. Всего на всех объектах установят 678 велопарковок.