Агрохолдинг KSG Agro Касьянова сократил прибыль в 19 раз

Агрохолдинг KSG Agro в январе-июне 2020 года получил $0,29 млн чистой прибыли против $5,48 млн за аналогичный период прошлого года.

Согласно отчету холдинга на сайте Варшавской фондовой биржи, его выручка за этот период сократилась на 8% – до $7,74 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время по итогам первого полугодия KSG Agro увеличил валовую прибыль в 2,1 раза – до $3,38 млн, операционную прибыль – в два раза, до $2,69 млн. EBITDA возросла в 1,6 раза – до $3,52 млн.

Согласно отчету, компания в первом полугодии сократила выручку в растениеводческом сегменте в 3,3 раза – до $0,49 млн, в сегменте переработки – в 1,7 раза, до $0,68 млн, тогда как в животноводческом увеличила на 16,6% – до $4,32 млн, в сегменте "другие операции" (производство топливных пеллет и тепловой энергии) – 17,9%, до $2,25 млн.

Как отмечается в отчете, по состоянию на 4 августа 2020 года группа полностью погасила кредит от LBBW (немецким банком Landesbank Baden-Wuerttemberg), зафиксировав общую сумму своих кредитов на уровне $29,3 млн, текущая часть из которых составляет $3,8 млн. Это был последний просроченный заем группы.

"В настоящее время руководство сосредоточено на дальнейшей реструктуризации и погашении кредиторской задолженности, поскольку в настоящее время группа имеет отрицательную позицию по чистым текущим активам (net current assets position), а кредиторская задолженность составляет 74% от общей суммы текущих обязательств по состоянию на 30 июня 2020 года", – сказано в отчете.

Совет директоров компании в настоящее время не прогнозирует существенных негативных последствий эпидемии коронавируса COVID-19 на финансовые результаты KSG Agro в 2020 году.

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Вертикально интегрированный холдинг KSG Аgro занимается свиноводством и производством, хранением, переработкой и продажей зерновых и масличных культур.

По состоянию на 30 июня 2020 года земельный банк холдинга в Украине составлял около 21 тыс. га.

Собственником и председателем совета директоров KSG Agro является Сергей Касьянов.

Напомним, в конце августа 2016 года Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Так, Национальный банк во время проверки установил, что "КСГ Банк" участвовал в схемах по конвертации безналичных средств в наличность.

Основными акционерами банка на момент ликвидации были указаны Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).