Общее количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек

За минувшие сутки в Украине выявлено 2 106 заболевших Covid-19, 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор.

Больше всего новых случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой (208), Тернопольской (185), Харьковской (184), Ивано-Франковской (172), Одесской (170) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 500 подозрений на заболевание Covid-19.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 100 643 человек, выздоровевших – 51 078, умерли от Covid-19 – 2 207 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 47 358 человек, что на 1446 больше, чем днем ранее.

Как сообщалось, днем ранее, 20 августа, был зафиксирован рекорд по количеству инфицированных за сутки – 2134, 19 августа заболело 1967 человек.



