Зеленский предложил бизнесу финансировать техникумы и училища

Для обеспечения производственных отраслей квалифицированными кадрами предприятия должны финансово поддерживать профильные техникумы и училища.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса в Кировоградской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если вы на предприятии скажете, что у вас заработная плата хорошего молодого специалиста после вуза – тысяча долларов, и таких людей берете... Скажете, что вам нужны новые специалисты. Когда скажете, что у вас будут получать такие средства, вы увидите, какой у вас будет конкурс в университете. Как только начнется конкурс – более умные дети будут учиться. Как только будет конкурс, после которого их примут, они будут учиться качественно. Потому что вы будете присутствовать на профильных, производственных экзаменах. На экзаменах после каждого курса. И будете видеть, растет (студент, – ред.) интеллектуально или нет. Это взаимное желание", – рассказал о своем видении развития профтехобразования Зеленский.

Согласно сообщению, участники встречи также обсудили влияние неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах. В этой связи президент отметил, что необходима долгосрочная реакция на изменения климата.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается – по страхованию готовится соответствующий законопроект", – отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что также нужна ситуативная реакция в этом году. Глава государства обратился к правительству, Министерству экономического развития, торговли и сельского хозяйства, чтобы они срочно определили, что можно успеть сделать в этом году, чтобы помочь аграриям.