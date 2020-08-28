Кабмин срочно уточнил запрет на въезд для иностранцев
Как сообщает пресс-служба правительства, необходимость срочного принятия нового документа обусловлена внесением изменений в перечень иностранных граждан, которым все-же можно будет въехать в Украину в период действия запрета, передает БизнесЦензор.
Согласно новому решению Кабмина, запрет введен с 0:00 пятницы, 28 августа, тогда как предыдущим постановлением он вводился с начала субботы, 29 августа.
При этом въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:
- являются родственниками первой линии граждан Украины;
- имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;
- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в страну с целью обучения;
- проходят военную службу в Вооруженных Силах;
- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению высших органов власти;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).
Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению Министерства иностранных дел;
- являются инструкторами Вооруженных Сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.
Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуск иностранцев через государственную границу.
Как сообщалось, Кабмин запретил въезд в Украину для иностранных граждан с 29 августа до 28 сентября.