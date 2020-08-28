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Кабмин срочно уточнил запрет на въезд для иностранцев

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Кабмин срочно уточнил запрет на въезд для иностранцев
Кабинет министров на внеочередном заседании 27 августа принял новое постановление о запрете на въезд в Украину для граждан иностранных государств, отменив свое же постановление о введении этого запрета от 26 августа.

Как сообщает пресс-служба правительства, необходимость срочного принятия нового документа обусловлена внесением изменений в перечень иностранных граждан, которым все-же можно будет въехать в Украину в период действия запрета, передает БизнесЦензор.

Согласно новому решению Кабмина, запрет введен с 0:00 пятницы, 28 августа, тогда как предыдущим постановлением он вводился с начала субботы, 29 августа.

При этом въезд в Украину разрешается иностранцам, которые:

  • являются родственниками первой линии граждан Украины;
  • имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;
  • являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • направляются через территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
  • прибывают в страну с целью обучения;
  • проходят военную службу в Вооруженных Силах;
  • постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению высших органов власти;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
    прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Указанные категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
  • являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей или являются лицами, прибывающих по приглашению Министерства иностранных дел;
  • являются инструкторами Вооруженных Сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуск иностранцев через государственную границу.

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Как сообщалось, Кабмин запретил въезд в Украину для иностранных граждан с 29 августа до 28 сентября. 

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