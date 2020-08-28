Американский ритейлер Walmart присоединился к переговорам о покупке соцсети TikTok

Крупнейшая американская торговая сеть Walmart выступила в партнерстве с корпорацией Microsoft для покупки социальной сети TikTok.

Об этом сообщает телеканал CNBC, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Мы уверены, что партнерство Walmart и Microsoft не только оправдает ожидания пользователей TikTok в США, но и удовлетворит требования регулирующих органов США", – цитирует американский телеканал заявление торговой сети.

По данным источников CNBC, сумма сделки может составить от $20 до $30 млрд.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.

По данным агентства, сделка может быть достигнута в течение недели.

Как сообщалось, 6 августа президент США Дональд Трамп объявил о запрете сделок в США с китайской ByteDance, владельцем видеоприложения TikTok, а также компанией Tencent, оператором мессенджера WeChat. Исполнительные указы вступят в силу в средине сентября.

Ранее стало известно, что Трамп согласился дать китайской ByteDance 45 дней на переговоры о продаже TikTok корпорации Microsoft.

Некоторые инвесторы ByteDance, материнской компании TikTok, которые хотят получить контроль над популярным приложением, оценивают его примерно в $50 млрд – значительно выше конкурентов, таких как Snap Inc, сообщили на прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией