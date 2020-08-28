Премьер-министр Японии подал в отставку (обновлено)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подал в отставку из-за ухудшившихся проблем со здоровьем.

Об этом Абэ объявил днем в пятницу на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я принял решение уйти с поста премьера-министра. Я хотел бы извиниться перед народом Японии", – сказал глава правительства.

Он пояснил, что его здоровье стало ухудшаться с середины июля, и он нуждается в курсе лечения, хотя он теперь получает новые и более эффективные лекарства.

Премьер отметил, что на его решение уйти в отставку, которое он принял самостоятельно, повлияло улучшение ситуации с коронавирусом в Японии – замедление скорости распространения заболевания.

Абэ добавил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника. При этом премьер добавил, что несмотря на лечение, он не намерен завершать политическую карьеру и планирует принимать участие в следующих выборах.

Как отмечает Deutsche Welle, объявление об отставке Абэ состоялось через четыре дня после того, как он в начале текущей недели стал премьером, дольше всего находившимся на посту главы правительства в истории Японии.

Первый раз Абэ стал премьером в 2006 году, однако за год ушел с должности из-за заболевания кишечника. Когда в 2012 году Абэ вновь избрали председателем правительства, он заверил, что преодолел болезнь. Он является председателем консервативной Либерально-демократической партии.

Во время эпидемии коронавируса популярность Абэ несколько снизилась, хотя Япония сравнению с другими странами достаточно успешно сдерживала распространение инфекции.