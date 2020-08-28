Шмыгаль пообещал отказаться от разделения Госпродпотребслужбы, – ЕБА

Кабинет министров отказался от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы, а для контроля эпидемиологической ситуации и здоровья населения в Украине будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган в подчинении Министерства здравоохранения.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу организации.

Премьер заверил, что Госпродпотребслужба будет продолжать работу в обычном режиме с присущими ей функциями по осуществлению контроля за производством и экспортом продукции.

В то же время Шмыгаль подтвердил планы по разделению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, в ходе общения с бизнесом Шмыгаль также сообщил, что правительство не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, полагаясь на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания.

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Говоря о запрете на въезд в Украину иностранцев на месяц, премьер-министр подчеркнул, что иностранные специалисты будут допущены в страну, поскольку список содержит множество исключений. Таким образом, отдельные категории иностранных граждан смогут пересечь границы, а именно: ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы с разрешениями на проживание в Украине, члены международных и гуманитарных миссий, члены экипажей.

При этом он указал, что граждане Беларуси могут получить разрешение на границе с Украиной по обращению. Решение о разрешении пересечения границы будет принимать Государственная пограничная служба.