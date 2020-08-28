В Португалии построят станцию по производству водорода

В Португалии возле морского порта Синеш планируют построить один из крупнейших в мире заводов по производству "зеленого" водорода на солнечной электроэнергии мощностью 1 ГВт.

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Строительство планируют начать в течение года. В проект привлекут до 5 млрд евро ($5,43 млрд) частных инвестиций. Завод может начать производство "зеленого" водорода до 2023 года из воды путем электролиза.

"Экономика не может развиваться в русле прошлого, и наше посткоронавирусное видение заключается в создании богатства из проектов, которые сокращают выбросы углерода и способствуют переходу энергии и устойчивой мобильности", – сказал министр охраны окружающей среды Португалии Жоао Матос Фернандес.

Министр добавил, что к проекту уже проявили интерес правительство Голландии, коммунальная энергетическая компания EDP-Energias de Portugal (EDP.LS) и нефтяная группа Galp Energia (GALP.LS). Они заявили, что завод является одним из крупнейших промышленных проектов в стране.