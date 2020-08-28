В США будут производить водородный автомобиль Hyperion XP-1
Об этом сообщает hi-tech.ua, передает БизнесЦензор.
Hyperion призывает к более широкому распространению водородной технологии, что сделает сам водород дешевле. Вырабатывать его планируется за счёт энергии из возобновляемых источников.
Водородный автомобиль сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,2 с и может проехать без дозаправки до 1600 км. Заправка занимает всего несколько минут. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.
Боковые аэродинамические элементы помогают обеспечить устойчивость на скоростных поворотах. А еще в них встроены солнечные батареи, которые могут поворачиваться, чтобы следовать траектории солнца. Автомобиль будет направлять водород в блок топливных ячеек. Тот будет вырабатывать ток для электромоторов. Вместо выхлопных газов будет выделяться водяной пар.
Hyperion, помимо автомобильного бизнеса, работает в аэрокосмической и энергетической сфере. Компания планирует производить XP-1 в США, начиная с 2022 года.