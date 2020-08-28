Основатель Georgian Industrial Group рассказал об инвестициях в Херсонский порт

Georgian Industrial Group (GIG) совместно с партнерами планирует вложить в развитие Херсонского морского порта 500 млн грн за пять лет, а также заинтересована в инвестициях в транспортную инфраструктуру, энергетику и высокие технологии в Украине.

Об этом основатель холдинговой компании Давид Бежуашвили заявил в интервью агентству Українські новини, передает БизнесЦензор.

"Конечно, я, как основатель и руководитель GIG приобщаюсь к принятию стратегических решений, которым было и решение по Херсонском порту. Наши обязательства по заключенной сделке – это ежегодный платеж государству в размере 12 млн грн и 7% от чистого дохода компании и суммарные прямые инвестиции в порт на уровне более 500 млн грн в течении 3-5 лет. Плюс, 18 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры", – рассказал Бежуашвили.

Основатель GIG отметил, что компания намерена инвестировать в Украине не только в транспортную инфраструктуру, а и в энергетику и высокие технологии.

"Наша цель – это устойчивые инвестиции. Мы направляем средства в развитие не только отдельного объекта, ведь он является лишь частью цепи. Для наших компаний это производственная и торговая цепь, дополнительные возможности и прибыль от грузоперевозок. Для Украины – это цепь транспортной инфраструктуры, товарных потоков, дополнительные поступления от налогов и оживление экономики. А для людей – это высокооплачиваемые рабочие места и новое качество жизни", – подчеркнул Бежуашвили.

Бежуашвили уточнил, что, фокусируясь главным образом на энергетике, группа компаний GIG запустила также диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих направлениях. Это и транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии.

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Интерес к Украине бизнесмен объясняет тесными связями межу грузинским и украинским народами.

"Мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов, и для инвестирования", – отметил он.

Бежуашвили также позитивно оценил то, как в Украине меняется отношение к инвесторам.

"Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление – это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции – это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую…. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским – самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены", – отметил инвестор.

Georgian Industrial Group является крупнейшей холдинговой компанией в Грузии с бизнес-интересами от энергетики до недвижимости.

Компания был основана в 2006 году Давидом Бежуашвили. В настоящее время она работает сразу в нескольких странах региона и, в частности, в Украине, где уже инвестирует в Херсонский порт.

Как сообщалось, Херсонский морской торговый порт стал первым объектом в портовой отрасли Украины, переданным в концессию. Конкурс выиграла компания "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и швейцарской RISOIL S.A.).

По словам заместителя директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого, это первый концессионный проект, который подготовлен в Украине в соответствии с лучшей международной практикой и который присужден по результатам открытого конкурса.



