Служба по вопросам труда возобновит проверки бизнеса с 1 сентября

Государственная служба Украины по вопросам труда с 1 сентября усилит контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает БизнесЦензор.

"Во исполнение поручения Кабинета министров Гоструда начинает при участии и содействии других органов (Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Национальной полиции и т.д.) проведение контрольных мероприятий по вопросам выявления неоформленных работников", – сказано в сообщении Гоструда.

В первую очередь проверки будут проводиться у тех работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров.

"Выявление таких работодателей осуществляется путем анализа информации, имеющейся у различных органов государственной власти и местного самоуправления", – уточнили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

В частности, уголовная ответственность предусматривает штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев. Административная ответственность предусматриваент штраф от 8,5 до 34 тыс. грн, а финансовая – штраф от 47,2 тыс. до 141,7 тыс. грн.